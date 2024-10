Exército israelense diz ter capturado três combatentes do Hezbollah no Líbano

O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (15), que capturou três combatentes do Hezbollah no sul do Líbano, o segundo anúncio desse tipo desde que começou a escalada de violência com o movimento islamista libanês em meados de setembro.

"Havia um túnel subterrâneo dentro de um prédio utilizado pelo Hezbollah. As forças cercaram o edifício, onde três terroristas da força Al Radwan estavam entricheirados", declarou o Exército em um comunicado. "Foram encontrados ao lado de diversas armas", acrescentou.

