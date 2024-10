MP da Suécia confirma investigação por 'estupro' em Estocolmo sem citar o nome de Mbappé

Em 2018, com apenas 19 anos, ele foi campeão do mundo com a França e marcou um dos gols na vitória de 4-2 sobre a Croácia na final do Mundial disputado na Rússia. Quatro anos depois, Mbappé fez três gols na final da Copa disputada no Catar, mas não evitou a derrota para a Argentina na disputa de pênaltis (3-3 no tempo regulamentar e prorrogação, 4-2 nos pênaltis).

Mbappé mantém um controle rígido de sua imagem com um núcleo de pessoas próximas, familiares, advogados e porta-vozes. Toda a comunicação do atleta é calculada.

Um exemplo foi o anúncio de sua saída do PSG: ele optou por um vídeo publicado em suas redes sociais e não pela mídia tradicional.

