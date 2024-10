Netanyahu diz a Macron que se opõe a 'cessar-fogo unilateral' no Líbano

O mandatário francês se referia à aprovação, em novembro de 1947, do Plano de Partilha da Palestina entre um Estado judeu e um árabe pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Portanto, este não é o momento de ignorar as decisões da ONU", acrescentou Macron, no momento em que Israel realiza uma ofensiva aérea e terrestre contra o movimento islamista libanês Hezbollah.

A resposta de Netanyahu a esses comentários não demorou, publicada em uma nota difundida por seu gabinete.

"Um lembrete para o presidente da França: não foi a resolução da ONU que estabeleceu o Estado de Israel, mas a vitória obtida na guerra de independência com o sangue de combatentes heroicos, muitos deles sobreviventes do Holocausto, inclusive do regime de Vichy", que colaborou com a ocupação nazista da França (1940-1944), afirmou.

Esta polêmica se soma às tensões dos últimos tempos entre Netanyahu e Macron, que na semana passada defendeu a interrupção da exportação de armas utilizadas por Israel em Gaza e Líbano para pôr fim a esses conflitos.

A França também denunciou os disparos israelenses contra as forças de paz da ONU no sul do Líbano (Unifil, na sigla em inglês), que incluem um contingente francês.