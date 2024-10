Thomas Tuchel negocia para ser técnico da seleção da Inglaterra

A Federação Inglesa de futebol (FA), em busca de um técnico para a seleção, estaria negociando com representantes do alemão Thomas Tuchel, livre no mercado desde maio, quando deixou o Bayern de Munique, segundo noticiou o canal Sky Sports News nesta terça-feira (15).

Desde a saída de Gareth Southgate após a Eurocopa 2024, a Inglaterra é comandada de forma interina por Lee Carsley, ex-treinador da seleção sub-21.

"Parece que Tuchel é a primeira opção da FA e pode ser confirmado no cargo se as negociações progredirem bem, embora ainda haja uma série de detalhes a acertar sobre seu contrato", informou a emissora britânica.