Com Trump, estrangeiros evitam EUA e turismo tem maior queda desde pandemia

Seja por medo, dificuldade de obter visto, ou boicote por conta de posicionamentos de anexação do Canadá e insultos a estrangeiros, Trump conseguiu convencer milhares de pessoas a escolherem outros destinos para as férias.

Os dados oficiais de entrada de estrangeiros revelam que, entre janeiro e março, 7,1 milhões de visitantes entraram nos EUA. A taxa é 3,3% abaixo dos patamares de 2024 e representa a maior contração desde a pandemia da covid-19.

Março foi especialmente impactante, com uma redução de quase 500 mil visitantes, em comparação ao mesmo período de 2024. Ainda sem os dados de viajantes do Canadá, os dados do mês passado representam uma contração de 11%. Já o número de turistas mexicanos que chegam por via aérea caiu em 23%.

O governo Trump continua insistindo que o país deve registrar um aumento do turismo em 2025. Mas não é o que empresas de consultoria constatam. A Tourism Economics acredita que a queda será de 9,4%. Se mantida a perspectiva, a ideia de uma retomada do turismo americano aos níveis pré-pandemia será atingida somente em 2029.

O Canadá, maior responsável pelo fluxo de estrangeiros aos EUA, seria o principal responsável. Em 2024, 20,2 milhões de canadenses cruzaram a fronteira, mas com um boicote contra Trump ganhando adeptos, empresas confirmam uma retração importante no fluxo de turismo.

A US Travel Association alertou que a guerra comercial com o Canadá ameaça abalar o turismo. Em 2024, o fluxo de viajantes gerou US$ 20,5 bilhões para a economia americana e apoiou 140 mil empregos.