Argentina atropela Bolívia (6-0) com hat-trick de Messi e lidera Eliminatórias

Na próxima rodada, que será disputada em meados de novembro, a Argentina enfrentará o Paraguai, em Assunção, enquanto a Bolívia visitará o Equador.

- Começa a contagem -

Apoiada na confiança das três vitórias consecutivas, a Bolívia entrou em campo no Monumental com a ideia de ficar firme na retaguarda, e essa intenção foi sustentada durante os primeiros 15 minutos, embora a seleção local tenha começado a gerar ansiedade com um cruzamento de direita que o goleiro visitante espalmou.

Mas a pressão da 'Albiceleste' renderia frutos mais cedo e um escorregão de Suárez na saída pela esquerda permitiu que Lautaro Martínez roubasse a bola e desse a assistência para Messi, que avançou sozinho e finalizou com um chute colocado.

Após abrir a conta, a Argentina acentuou o domínio da partida e passou a encurralar com frequência a área boliviana, ao mesmo tempo em que o time adversário parecia sufocado, sem conseguir sair de seu campo.

Messi, que não jogava em Buenos Aires havia onze meses, fez tanta espera valer a pena com uma atuação marcante, e obrigou Viscarra a se esticar num escanteio que quase terminou em gol olímpico, e uma cobrança de falta que o goleiro do The Strongest espalmou uma bola que ia no ângulo esquerdo.