Brasil goleia Peru (4-0) em sua 2ª vitória seguida nas Eliminatórias

De uma jogada entre os dois, surgiu um belo gol, que afundou de vez os peruanos: o ponta do Botafogo avançou pela direita e cruzou para o centro da área, onde o meia do Fulham finalizou para a rede com um belo voleio.

Três minutos depois, Luiz Henrique fechou a goleada com um chute de pé esquerdo - da mesma forma que havia feito o gol da vitória no fim do jogo contra o Chile - no canto inferior direito de Gallese.

"Estou feliz: dois jogos, dois gols, uma assistência. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas a torcida deu show. Agora temos que continuar", disse o atacante.

Na última partida dupla do ano, em novembro, o aliviado Brasil visita a Venezuela (8ª) e em seguida recebe o Uruguai.

O Peru, por sua vez, enfrentará em casa o último colocado Chile (10º) e viajará para encarar a líder Argentina.

