Cassem e processem: deputado quer Lula morto e tenta impedir meio de defesa

Lembro essa circunstância porque sempre é bom saber quem quer o quê. O relator da matéria foi o deputado Gilvan da Federal (ES), também do PL. Ao defender o texto, afirmou:

"Por mim, eu quero mais é que o Lula morra. Eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos. Porque nem o diabo quer Lula. É por isso que ele está vivendo aí, superou o câncer... Tomara que tenha um ataque 'cardia" [quis dizer "cardíaco]. Porque nem o diabo quis essa desgraça desse presidente, que está afundando nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo! E que andem desarmados. Não quer desarmar o cidadão de bem? Que ele ande com o seu segurança desarmado".

Gilvan Aguiar Costa resolveu adotar o nome "Gilvan da Federal" porque já foi agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e era agente da PF quando se licenciou para fazer política. Sabem como é... O cara é um patriota e só discursa com uma bandeira do Brasil nos ombros. Pertence àquela safra de fanfarrões perigosos que, volta e meia, transformam o Congresso num picadeiro de maus palhaços.

QUEBRA DE DECORO

Trata-se de evidente quebra do decoro parlamentar. Vamos ver?

Define o Código de Ética da Câmara:

Art. 4º Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato:

I - abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional (Constituição Federal, art. 55, § 1º);



Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código:

II - praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da Casa;

X - deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do Deputado, previstos no art. 3º deste Código.

Entre os deveres fundamentais, previsto no Artigo 3º, lê-se:

VII - tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento;

Gilvan tem de ser cassado. Até onde essa gente pode ir? Num dia, um Gustavo Gayer associa uma ministra de Estado a garota de programa; no outro, seu colega de partido diz querer a morte do presidente. Estamos no território do decoro. Mas há também o do crime.

VAMOS ENTENDER O QUE FEZ O TAL GILVAN?

Ele é o autor do relatório de um projeto de lei absurdo e confessa: quer que Lula morra. Para atingir seu intento, não disfarça: usa a sua condição de deputado para tentar, então, desprover de armas os seguranças do presidente e do ministro.