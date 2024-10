Justiça do Peru divulgará na 2ª sentença do ex-presidente Toledo por caso Odebrecht

O julgamento do ex-presidente peruano Alejandro Toledo, para quem a Promotoria pediu mais de 20 anos de prisão por supostas propinas milionárias recebidas da Odebrecht, terminou nesta quarta-feira (16), e a sentença será anunciada na próxima segunda.

Toledo, de 78 anos, reiterou sua inocência na última audiência do julgamento e implorou, soluçando, para ser hospitalizado por causa de um câncer do qual ele diz padecer.

"Sou inocente, nunca fiz nenhum acerto com o senhor (Jorge Simões) Barata", que foi diretor da Odebrecht no Peru, disse Toledo à juíza principal do caso, Zaida Pérez.