Kamala diz que não será continuação de Biden em entrevista tensa à Fox News

Ian Sams, porta-voz da campanha de Kamala, disse que ela concordou com a entrevista à Fox News por dois motivos. O primeiro deles seria o alto número de eleitores indecisos que faz parte do público do canal, incluindo alguns democratas e eleitores independentes. O segundo seria a importância da democrata falar diretamente com esse público.

[O público da Fox News] francamente, muitas vezes, é alimentado com um monte de porcaria. [E ela quer que eles] ouçam diretamente dela. Passar nossa mensagem pela Fox é uma peça importante do quebra-cabeça. Ian Sams, durante entrevista ao podcast Inside the Hive, da Vanity Fair