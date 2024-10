Autópsia confirma que Liam Payne morreu ao cair do terceiro andar de hotel

Em frente ao hotel, a jovem cantou a música "What Makes You Beautiful", do One Direction, relembrando a banda que a acompanhou durante a adolescência.

Payne teve "lesões gravíssimas. Não houve possibilidade de reanimação", disse ontem o chefe do Sistema de Atendimento Médico de Emergência (Same), Alberto Crescenti, acrescentando que o músico caiu de uma altura "de 13 ou 14 metros".

A imprensa divulgou fotos do interior do quarto de Payne, nas quais é possível ver uma mesa com restos de pó branco, papel alumínio, um isqueiro e uma caixa de sabonetes, além de um televisor destruído.

O Ministério Público informou que a polícia "encontrou no interior do quarto substâncias que à primeira vista - e aguardando confirmação das perícias - seriam entorpecentes e bebidas alcoólicas, além de diversos objetos e móveis destruídos".

Em 2 de outubro, Payne assistiu a um show de seu ex-colega de banda Niall Horan em Buenos Aires.

- Banda sensação -

O One Direction surgiu em 2010, quando os então adolescentes Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik participaram do concurso de televisão britânico "The X Factor". Em 2016, o grupo anunciou que faria uma pausa por tempo indeterminado, mas que não se separaria.