Centros de dados são adaptados para a conservação da água na América do Sul

Desde 2015, o Google opera um centro de dados nos arredores de Santiago que consome 50 litros de água por segundo, cerca de 1 bilhão de litros por ano, o equivalente a 285 piscinas olímpicas.

- Mudanças no Uruguai -

Em 2023, também em decorrência da seca, o Uruguai enfrentou problemas de abastecimento de água potável em Montevidéu.

Quatro anos antes, o Google havia anunciado a construção de um centro de dados que utilizaria cerca de 2,7 bilhões de litros de água por ano. Porém, como no Chile, o projeto será modificado.

"Apresentamos como uma conquista o fato de que conseguimos fazer com que alterem o sistema de refrigeração por um baseado principalmente no ar", disse à AFP Raúl Viñas, do Movimento por um Uruguai Sustentável (Movus).

Em mensagem enviada à AFP, a empresa americana afirma que adota, em todos os países, "uma abordagem consciente do clima" para refrigerar suas instalações, "minimizar o impacto climático e utilizar os recursos naturais de forma responsável".