Boulos carimbou prefeito como fraco e fujão no debate UOL/Folha/RedeTV!

O candidato do Psol à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), soube aproveitar a fuga do prefeito Ricardo Nunes (MDB) do debate UOL/Folha/RedeTV!. Usou uma hora de entrevista ao vivo para falar de seus projetos e carimbar o prefeito como fraco e fujão.

A primeira parte do debate foi marcada por temas políticos, o apagão e críticas à ausência de Ricardo Nunes, que havia confirmado presença, mas não cumpriu a promessa. Na segunda parte do programa, Guilherme Boulos chegou a pedir aos jornalistas mais tempo para falar de seus projetos.

Nas crítica a Nunes, candidato do Psol conseguiu até liderar os trends topics de memes da internet ao classificar o prefeito como "o Tio Paulo" do governador Tarcísio de Freitas (republicanos). Referia-se àquele evento ocorrido no Rio de Janeiro em que Érika Souza Vieira Nunes levou o cadáver inerte de seu tio, Paulo Roberto Braga, para tentar fazer uma transação bancária sob espanto dos funcionários.