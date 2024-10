Presidente de Israel diz que número 1 do Hamas dedicou vida ao terror

Sinwar estava com outros dois membros do Hamas em Tal as Sultan, perto de Rafah, no sul do enclave. Segundo as Forças de Defesa de Israel, soldados mataram três homens armados e só desconfiaram da identidade do líder do Hamas após o assassinato.

Operações na área onde ele estava "restringiram o movimento operacional" de Yahya. Segundo as IDF, ele teria se escondido em túneis subterrâneos e em casas na região de Rafah, onde morreu.

O líder do Hamas é apontado como "arquiteto" do ataque terrorista de 7 outubro. Segundo o canal Al Jazeera, ele era considerado "inimigo número 1" de Israel desde então.

As forças de defesa de Israel (IDF) e a Agência de Segurança de Israel (ISA) confirmaram que, após um ano de perseguição, ontem (quarta-feira, 16 de outubro de 2024), soldados da IDF do Comando Sul eliminaram Yahya Sinwar, o líder da organização terrorista Hamas, em uma operação no sul da Faixa de Gaza. Yahya

IDF, em nota

Quem é Yahya Sinwar