Pé-de-Meia: Oposição denuncia Lula à PGR após UOL revelar ilegalidades

No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos pautou um requerimento da senadora Damares Alves (Republicanos) para convocar o ministro Camilo Santana (Educação) a dar explicações.

A manobra

Como mostrou o UOL, o presidente Lula chegou a vetar o trecho da lei do Pé-de-Meia que obriga a inclusão do que será gasto com o programa no orçamento, mas o Congresso derrubou o veto.

Na prática, nem seria necessário incluir o trecho na lei, uma vez que a manobra já era vedada pela Constituição e a LRF.

Mesmo assim, o governo já liberou R$ 3 bilhões por fora do orçamento. Os recursos estão num fundo privado, chamado Fipem, administrado pela Caixa. O único "titular" da conta é o ministro Camilo Santana.

Consequências

"Quando o recurso está dentro do orçamento, você tem que seguir as regras orçamentárias para utilizá-lo. A regra é mais rígida para gasto público", explica José Maurício Conti, professor de direito financeiro da USP.