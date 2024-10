Confira o que se sabe sobre a operação que resultou na morte do líder do Hamas

"As imagens dos dentes foram transmitidos ao laboratório de polícia científica e exames de DNA estão sendo realizados. Estaremos em condições de confirmar o assassinato ao concluir estes procedimentos", assinalou o comunicado, antes de o exército confirmar a morte de Sinwar.

- Quais foram as reações? -

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, informou que o exército israelense continuará "perseguindo e eliminando cada terrorista".

Sua mensagem no X estava acompanhada de fotos de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah morto no fim de setembro em Beirute, e do chefe do braço militar do Hamas, Mohammed Deif, cuja morte foi anunciada por Israel em junho, o que o Hamas não confirmou.

A AFP entrou em contato com o Hamas, que não respondeu até o momento.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, após saber da morte de Sinwar, que este foi um "dia bom" para Israel, Estados Unidos e o resto do mundo.