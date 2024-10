Justiça de SP nega recurso de motorista de Porsche e mantém júri popular

O magistrado entendeu que não houve falha no encaminhamento do réu para júri popular. A Justiça havia decidido no último dia 28 de setembro pela ida ao conselho de sentença do tribunal do júri.

Fernando Sastre Filho é réu pela morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. A vítima morreu após um Porsche guiado pelo empresário atingi-lo em alta velocidade na zona leste de São Paulo em março deste ano.

Motorista transitava em alta velocidade

Fernando foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por dirigir embriagado e assumir o risco de matar em alta velocidade. A perícia constatou que o homem dirigia o Porsche a 156km/h momentos antes da colisão — na avenida onde houve a batida, a Salim Farah Maluf, o limite de velocidade é de 50 km/h.

A colisão vitimou fatalmente o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana.O amigo de Fernando, que estava no banco carona, se feriu gravemente na colisão.

O homem está preso em Tremembé.Após a Justiça determinar prisão preventiva contra o motorista do Porsche, a defesa teve pedido acatado para Fernando ser encaminhado para a unidade prisional, alegando riscos à integridade física do réu. Não há confirmação sobre a presença física do réu durante o julgamento.