Liam Payne: cantor que alcançou uma fama precoce com o One Direction

Sua agitada vida romântica estava longe de ser um mar de rosas. A ex-namorada de Liam Payne, Maya Henry, quem namorou de 2019 a 2021, acusou o cantor de abusos, o que fez com que a modelo sofresse muitos insultos nas redes sociais após a morte da celebridade.

Liam Payne ficará marcado na história como membro do grupo que teve sucessos como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life", "Midnight Memories", "Night Changes", entre outros. Além de fazer parte da adolescência de muitos jovens da geração Z, cujos quartos eram repletos pôsteres da tão amada One Direction.

psr/mb/jmo/aa

© Agence France-Presse