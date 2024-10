Petróleo sobe ligeiramente, mas falta confiança

Os preços do petróleo subiram levemente nesta quinta-feira (17), graças a uma recuperação técnica, mas o mercado segue preocupado com o que considera uma demanda insuficiente e uma falta de confiança.

Nesse sentido, o preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 0,31%, para 74,45 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano com vencimento em novembro, avançou 0,40%, para 70,67 dólares.

Embora os preços estivessem em torno do equilíbrio na medida em que se aproximava o fechamento, o mercado se recuperou ligeiramente graças às compras baratas dos últimos minutos da sessão.