Vídeo mostra Yahya Sinwar, líder do Hamas, momentos antes de ser morto

Ele foi morto momentos depois. Sinwar estava com outros dois membros do Hamas em Tal as Sultan, perto de Rafah, quando foi assassinado, segundo Israel. As Forças de Defesa afirmaram que os soldados mataram três homens armados e só desconfiaram da identidade do líder do Hamas após o assassinato.

O líder do Hamas é apontado como "arquiteto" do ataque terrorista de 7 outubro. Segundo o canal Al Jazeera, ele era considerado "inimigo número 1" de Israel desde então.

Fotos do corpo do líder do Hamas foram compartilhadas por ministro de estado. Em publicação nas redes sociais, Eli Cohen afirmou que Yahya "assinou a certidão de óbito em 7 de outubro".

Yahya Sinwar foi morto após soldado notar atitude suspeita

Sinwar foi morto na quarta-feira (16). Mas a sua identidade só foi confirmada hoje. Um soldado do Batalhão da Brigada Bislamach notou uma figura suspeita entrando e saindo de um prédio no bairro de Tel Sultan, em Rafah, segundo o jornal The Times of Israel.

O soldado informou ao comandante do batalhão, que ordenou que as forças abrissem fogo contra o prédio. Um drone captou três homens saindo do prédio, tentando se deslocar de casa em casa. Dois avançaram na frente, abrindo caminho para o terceiro.