Líderes da UE pavimentam caminho para política mais rígida de expatriação de imigrantes ilegais

Por Jan Strupczewski

BRUXELAS (Reuters) - Líderes da União Europeia concordaram nesta quinta-feira em usar toda a sua influência — incluindo o comércio, a ajuda ao desenvolvimento e a política de vistos — para acelerar a extradição de imigrantes que estão entrando de forma ilegal no bloco, e pediram que a Comissão Europeia elabore urgentemente uma lei sobre o tema.

A imigração é um tema muito sensível para a maioria dos 27 países do bloco, mesmo que a chegada ilegal de imigrantes na Europa, no ano passado, tenha sido apenas um terço do total de 1 milhão ocorrido durante a crise de 2015. Os números caíram ainda mais neste ano.