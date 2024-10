Vice-presidente do Quênia é destituído em meio à disputa política

O vice-presidente do Quênia, Rigathi Gachagua, foi destituído do cargo nesta quinta-feira (17) em uma votação do Parlamento, em meio a uma disputa política que mantém o país africano em suspense.

O Senado votou para destituir Gachagua por cinco das 11 acusações apresentadas contra ele, depois de uma votação similar da Câmara da Assembleia Nacional na semana passada.

O vice-presidente foi declarado culpado de "grave violação" da Constituição, incluindo ameaças a juízes e promover a divisão étnica, mas foi absolvido de outras acusações, como corrupção e lavagem de dinheiro.