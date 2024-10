Após críticas a Bielsa, Suárez diz que 'coisas estão melhorando' na seleção uruguaia

"Eram coisas que já se falaram muitas vezes à porta fechada, mas temos a tranquilidade de querer sempre o melhor para a seleção. Agora vão vir coisas muito positivas", continuou Suárez.

A polêmica surgiu quando o 'Pistolero' criticou Bielsa em uma entrevista ao canal DSports.

"Ele separou todo o grupo até na forma como treina", disse Suárez sobre o técnico argentino no programa "De fútbol se habla así".

"Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador que pelo menos desse bom dia. Ele nem cumprimentava", acrescentou. "Houve companheiros que diziam 'depois da Copa América, não jogo mais [na seleção uruguaia]'".

Suárez, de 37 anos, fez seu último jogo com a camisa do Uruguai no dia 6 de setembro, contra o Paraguai (0 a 0), no estádio Centenário, em Montevidéu.

Depois da partida, Bielsa definiu o atacante como "um craque" que "vai ficar marcado na história do futebol".