Putin descarta ir ao Brasil para cúpula do G20 - Ele correria risco de ser preso, devido a mandado de prisão do TPI, do qual o Brasil é membro. Presidente russo alega que sua presença atrapalharia o fórum.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (18/10) que não vai participar do encontro da cúpula do G20, que acontece em 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro.

Segundo Putin, sua presença poderia atrapalhar o encontro, uma vez que o Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede em Haia, emitiu um mandado de prisão em maio de 2023 contra ele por supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia.

"Eu tenho uma boa e amigável relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas porque eu iria para lá de propósito, para atrapalhar o trabalho do fórum", disse. Ele ainda defendeu que a Rússia poderia assinar um acordo bilateral com o Brasil para contornar o mandado de prisão.