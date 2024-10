Após morte de Yahya Sinwar, Hamas exige cessar-fogo para libertar reféns em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia dito nesta quinta-feira (17) que a morte do líder do Hamas marcava o "começo do fim" da guerra em Gaza. Vários líderes ocidentais interpretaram a declaração como o início de uma negociação de cessar-fogo.

Para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a morte do líder do Hamas criava a oportunidade para a paz no Oriente Médio e um "futuro melhor para Gaza, sem o Hamas".

Com esta morte "abre-se a perspectiva" de um cessar-fogo em Gaza e de um "acordo sobre a libertação de reféns", disse o chanceler alemão Olaf Scholz, ao receber Biden em Berlim.

Mas o chefe do Estado-Maior do Exército israelense, general Herzi Halevi, garantiu que a guerra continuaria até a captura de todos os autores do ataque e o retorno de "todos os reféns" mantidos em Gaza.

Yahya Sinwar, um ativista radical de 61 anos, liderava o Hamas em Gaza desde 2017, antes de ser nomeado líder político do movimento no início de agosto, após a morte de Ismail Haniyeh, em Teerã em 31 de julho, vítima de um ataque atribuído a Israel.

Esperança e resignação

"Agora que Sinwar foi morto, esperamos que a guerra acabe. Eles não têm motivos para continuar esse genocídio", disse Ali Chameli, que vive em Gaza. "A guerra não acabou e os assassinatos continuam", ressaltou Jemaa Abou Mendi, que também vive no território.