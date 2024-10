Hamas confirma a morte de seu líder Yahya Sinwar

O movimento islamista palestino Hamas confirmou nesta sexta-feira (18) a morte de seu líder Yahya Sinwar, um dia após Israel anunciar que o eliminou na Faixa de Gaza, e alertou que não libertará os reféns até que Israel ponha fim à guerra.

"Choramos a morte do grande líder, o irmão mártir Yahya Sinwar, Abu Ibrahim", declarou Khalil al Hayya, um dirigente do Hamas que mora no Catar, em um vídeo exibido pelo canal Al Jazeera.

Israel anunciou na quinta-feira a morte de Sinwar, morto no dia anterior em uma operação de seus soldados em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.