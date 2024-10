Trump diz que ataque ao Capitólio foi 'dia de amor' e é chamado de fascista

"Fascista". Após meses de campanha eleitoral e de acusações de todo o tipo, a palavra finalmente desembarca na etapa final da disputa entre democratas e republicanos pela presidência americana.

O divisor de águas foi a declaração por parte do ex-chefe do Estado-Maior e general aposentado Mark Milley, que chamou Trump de "fascista". Ao jornalista Bob Woodward, ele descreveu o republicano como "um fascista até a medula", de acordo com trechos do livro "War", que será lançado em breve.

O comentário gerou uma onda de debates pelos EUA. Mas, acima de tudo, levou a campanha de Kamala Harris a adotar a palavra para descrever o ex-presidente.