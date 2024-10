Sainz é o mais rápido no único treino livre do GP dos EUA de F1

O piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi o mais rápido do único treino livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, disputado nesta sexta-feira (18) no Circuito das Américas, em Austin (Texas).

Sainz fez a melhor volta com o tempo de 1m33s602, superando em 21 milésimos seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc.

O terceiro colocado foi o holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, a 253 milésimos do espanhol.