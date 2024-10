Nepotismo: Moraes afasta 5 de 14 parentes do governador do MA

A Súmula 13 do STF (Supremo Tribunal Federal) proíbe a nomeação de parentes de autoridades ou servidores públicos para cargos de chefia, direção ou assessoramento. São considerados parentes: cônjuge, companheiro, parentes em linha reta ou colateral e parentes por afinidade, até o terceiro grau.

No total, o governador teria nomeado 14 parentes, segundo denúncia apresentada pelo Solidariedade. A Súmula 13 não alcança, contudo, as contratações de natureza política, como cargos de secretário de estado ou indicações para o TCE (Tribunal de Contas do Estado). Nesses casos, Moraes manteve as nomeações.

"A prática do nepotismo é injustificável em nossa realidade atual, é imoral, fere a ética institucional que deve reger os Poderes do Estado, pois fere o senso de razoabilidade da comunidade a utilização de cargos públicos para o favorecimento familiar e garantia de empregabilidade doméstica", afirmou o ministro.

O governador apresentou ao Supremo justificativas para as nomeações, tentando enquadrá-las como de natureza política.