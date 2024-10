Josias: Haddad acerta ao analisar transição do Brasil ao pós-bolsonarismo

O outro lado também sente a necessidade de promover ajustes. Valdemar da Costa Neto [presidente do PL] disse que a extrema direita alojada no partido dele precisa se aproximar do centro e colocou Tarcísio de Freitas [governador de São Paulo] no primeiro lugar da fila para 2026.

Quando Valdemar começa a dizer isso em voz alta, é porque já admite Bolsonaro como carta fora do baralho para 2026 e que a extrema direita precisa se achegar ao centro. Assim também com a esquerda, já que é no centro onde está a definição destes dois campos, que estão zonzos. Isso não ocorre só no Brasil; está acontecendo nos Estados Unidos. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o PT deveria dar mais ouvidos a Haddad e se readequar aos tempos atuais, como a direita tem feito.

Haddad é uma das vozes mais lúcidas do PT hoje. Ele consegue enxergar essa necessidade de o partido ampliar seus horizontes e conversar com setores da sociedade com os quais não tem dialogado adequadamente.

Há outro personagem no PT que tem um discurso muito ajustado aos novos tempos: Edinho Silva [atual prefeito de Araraquara]. É preciso lhe dar mais atenção. Ele estava cotado para suceder Gleisi Hoffmann na presidência do PT no ano que vem, mas já começaram a dizer que isso não vai ocorrer após perder as eleições. Mas a derrota amadureceu ainda mais o discurso dele.