Conto esquecido do autor de 'Drácula' é encontrado em Dublin

"Eu me sentei na biblioteca estupefato diante do fato de que potencialmente tinha em minhas mãos uma história de fantasmas esquecida de Stoker", disse Cleary à AFP dentro do Casino Marino, o famoso edifício neoclássico de Dublin onde o texto é exposto pela primeira vez.

Ele ficou especialmente surpreso ao descobrir que a história data "mais ou menos da época em que Bram Stoker estava escrevendo 'Drácula'" e que contém elementos do famoso romance publicano em 1897.

"Eu me sentei para olhar a tela e pensei: 'Sou a única pessoa na Terra que leu isso?'. E depois: 'O que vou fazer com isso?'", lembra.

Cleary realizou uma pesquisa aprofundada para verificar sua descoberta extraordinária e entrevistou Paul Murray, biógrafo e especialista em Stoker, que confirmou que a notícia de que havia permanecido desconhecida até agora.

O conto macabro narra a história de um marinheiro assassinado por três criminosos cujos corpos foram pendurados, como um aviso fantasmagórico para os viajantes que passavam.

pmu/jm/pc/jb