Fonte de segurança libanesa relata bombardeios perto do aeroporto de Beirute

A agência estatal de notícias libanesa havia relatado anteriormente quatro bombardeios israelenses neste domingo à noite contra escritórios de uma instituição financeira ligada ao Hezbollah no sul da capital, após o Exército israelense pedir a evacuação da área.

De acordo com a agência ANI, os bombardeios em várias partes dos subúrbios do sul atingiram "filiais do Al Qard al Hassan", empresa financeira sob sanções dos Estados Unidos, acusada por Israel de financiar o Hezbollah.

A aviação israelense também atacou uma filial na região de Hermel, no leste do Líbano, indicou a ANI.

