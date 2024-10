Nunes perdeu o debate para ele mesmo ao ver criança brincando na Sé à noite

Nunes repetiu que Boulos é "invasor", "extremista", "não trabalha", "não acorda cedo" e incluiu que o adversário recorreu ao pai para resolver um BO quando já tinha mais de 30 anos.

Boulos, por sua vez, associou o prefeito a casos de corrupção e o desafiou a abrir suas contas bancárias.

"Ricardo Nunes falando de corrupção parece o casal Nardoni falando em cuidar dos filhos."

"Você tem gente suspeita ao seu lado. Cunhado do Marcola liberando dinheiro de obra da prefeitura."

"A culpa pela cidade insegura é do PSOL. A culpa por não ter feito poda (de árvores) é do Lula", contra-atacou Boulos.

No entanto, foi uma pergunta do jornalista Marcelo Godoy, do Estadão, que desempatou o toma lá, dá cá e fez com que Nunes perdesse o debate para ele mesmo.