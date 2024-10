Mergulhei na campanha de Trump e constatei que a mentira já venceu

A democracia, segundo a versão da imprensa que defende Trump, é uma bandeira dos republicanos e os "verdadeiros golpistas" são os democratas.

Quem assiste ainda às redes de apoio a Trump também descobre que os candidatos republicanos estão "mais armados" que os democratas. Literalmente. Na semana passada, o candidato a vice-presidente, Tim Walz, foi alvo de ironias por conta de sua incapacidade de atirar.

A narrativa é repleta de misoginia, com Kamala Harris sendo qualificada de "não muito inteligente" e com ironias até mesmo sobre como ela gargalha.

Trump e seus aliados não perdem a oportunidade de chamar a imprensa tradicional de "corrupta". Mas, nas redes sociais, não faltam ainda fotos criadas por Inteligência Artificial mostrando Trump ao lado de eleitores negros, na esperança de incentivar os jovens afro-americanos a migrar para o voto republicano. Em nenhum lugar há a informação de que mais de 75% dos negros americanos estão ao lado da democrata.

As conspirações também estão presentes. Na plataforma X, circula a suposta notícia de que Joe Biden estaria facilitando o voto de imigrantes irregulares. Sem qualquer tipo de prova, a Fox News passou a divulgar que, em 49 estados, o registro para o voto não exige que provas por parte do indivíduo sobre seu status no país.

Impactante ainda foi a avalanche de desinformação durante os furacões Helene e Milton, que atingiram diferentes estados norte-americanos. Os eventos climáticos deixaram mais de 200 mortos. Mas, na campanha de Trump, o foco foi o anúncio de que o governo de Joe Biden estaria desviando recursos para o socorro às vítimas para programas de assistência a imigrantes.