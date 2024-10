Israel bombardeou cerca de 30 alvos do grupo financeiro vinculado ao Hezbollah libanês, afirma chefe do Exército

As forças israelenses atingiram cerca de 30 alvos ligados a um grupo financeiro próximo ao movimento islamista Hezbollah em bombardeios no Líbano, anunciou o chefe do Estado-Maior do Exército, Herzi Halevi, nesta segunda-feira (21).

"Atingimos cerca de 30 alvos em todo o Líbano", afirmou o general israelense em comunicado, acrescentando que o grupo Al Qard Al Hasan "recebe fundos do Irã, concede empréstimos e financia o terrorismo" do movimento xiita libanês.

