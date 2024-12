Pai de estudante morto pela PM se revolta com fala de Derrite: 'Afronta'

O médico Júlio César Acosta Navarro, pai do estudante de medicina morto pela PM-SP em novembro, chamou de afronta a fala do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, nesta sexta-feira (13).

O que aconteceu

Derrite afirmou que há um incômodo com o "êxito do bem contra o mal". "Isso é uma afronta, uma palhaçada. Ele está brincando com as pessoas", disse Navarro, em entrevista ao UOL.

O pai de Marco Aurélio Cardenas Acosta reclama da falta de acolhimento da polícia. "Hoje completam 23 dias da tragédia que aconteceu com minha família. Os PMs estão soltos, recebendo salário, jogando, vendo TV, tomando cerveja. Só lamentaram a morte dois dias depois por causa da imprensa", afirmou o cardiologista. Na época, a SSP-SP informou que os policiais haviam sido afastados.