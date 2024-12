Tales: Sem autoridade, Pimenta tem problema do tamanho de um bonde

Paulo Pimenta está com um problema do tamanho de um bonde. Diante da falta de autoridade, o melhor é sair e chegar alguém que diga 'aceito o cargo se for com autoridade; se for sem, eu não aceito'. Aí Lula terá que enquadrar a esposa ou dizer que ela indicará o novo secretário de Comunicação e acabou. Tales Faria, colunista do UOL

Na visão de Tales, a polêmica entre Janja e a Secom é apenas mais uma evidência da necessidade de haver uma reforma ministerial, diante da necessidade de o governo fortalecer sua base no Congresso.

Esse imbróglio tem que acabar. Mas não é só esse. Vários deles estão ocorrendo devido à fraqueza do ministério.

O que esse imbróglio está mostrando é que o ministério do Lula precisa ser reformado. Tem que aparecer novos ministros em condições de fazer funcionar suas pastas e que realmente deem peso político ao presidente no Congresso, problema que ele teve durante todo esse ano. Isso precisa ser resolvido de uma vez por todas. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Toda interferência de Janja na Comunicação será vista como ruído

Qualquer gesto de Janja envolvendo a área de comunicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provoca reações negativas dentro do governo, afirmou o colunista Josias de Souza.