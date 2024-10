Jornais processam empresa de IA por violação de direitos autorais nos EUA

Os jornais The Wall Street Journal e The New York Post abriram nesta segunda-feira um processo em um tribunal federal de Nova York contra a empresa de inteligência artificial (IA) Perplexity AI, alegando violação em massa de direitos autorais e marcas registradas.

A Perplexity é uma das startups mais promissoras do Vale do Silício, e seu motor de busca baseado na IA é citado com frequência como potencial rival do Google.

O processo acusa a Perplexity de copiar e reproduzir ilegalmente conteúdo protegido por direitos autorais criado pelo Wall Street Journal e New York Post, para alimentar seu "motor de respostas" guiado por IA.