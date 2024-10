O que se sabe sobre a participação da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia?

Ucrânia e Coreia do Sul dizem que Pyongyang está enviando tropas para apoiar os russos. Mas há relatos conflitantes sobre o tamanho da participação norte-coreana. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, disse nesta segunda-feira (21/10) que vai coordenar "medidas de resposta" com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contra a crescente participação da Coreia do Norte na guerra que acontece em território ucraniano. Segundo Seul, Pyonyang não está apenas fornecendo armas à Rússia, mas também enviando tropas para supostamente lutar nos territórios ocupados pelos russos.

"A invasão da Ucrânia pela Rússia e o alinhamento imprudente entre a Rússia e a Coreia do Norte confirmaram que a segurança das regiões do Indo-Pacífico e do Atlântico estão conectadas", disse Yoon durante uma ligação telefônica com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Seul afirma que os norte-coreanos pretendem enviar até 12 mil soldados para a Rússia, informação que ainda não foi confirmada pela Otan e pelos Estados Unidos. Neste sábado, porém, a Ucrânia chegou a divulgar um vídeo que supostamente mostra dezenas de recrutas da Coreia do Norte recebendo equipamentos militares russos.