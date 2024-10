Detido no México suposto autor material de assassinato de padre indígena

Autoridades detiveram o suposto autor material do assassinato do sacerdote indígena e defensor dos direitos humanos Marcelo Pérez, ocorrido no último domingo no estado mexicano de Chiapas (sul), informou o governador regional nesta terça-feira (22).

"Meu reconhecimento às autoridades da Procuradoria de Justiça, que me informaram que o autor material da morte do Padre Marcelo foi detido", disse o governador Rutilio Escandón na rede social X.

Escandón não deu detalhes sobre a captura, anunciada no mesmo dia em que centenas de pessoas acompanhavam o funeral do religioso na cidade de San Andrés Larráinzar, de onde ele era originário.