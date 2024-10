Farmácia desaba em Itapevi (SP); vídeo

A laje de uma farmácia desabou na tarde desta terça-feira (22) em Itapevi (SP). Não há informações sobre feridos.

O que aconteceu

Corpo de Bombeiros ainda não tem informações sobre feridos. A corporação foi acionada às 17h05 para socorrer um desabamento de um edifício comercial na rua Nelson Ferreira da Costa, na Chácara Vitápolis.

Pessoas ouviram estalos antes do desabamento. A Prefeitura de Itapevi informou que, de acordo com informações preliminares, o estabelecimento funcionava normalmente quando foram ouvidos alguns estalos. O barulho fez com que as pessoas evacuassem o local.