Harvey Weinstein diagnosticado com câncer de médula óssea, informa imprensa americana

Harvey Weinstein, o outrora poderoso produtor de Hollywood que cumpre pena por estupro, foi diagnosticado com uma forma de câncer de medula óssea, informou a imprensa americana na segunda-feira (21), um mês após ter sido acusado de um novo crime sexual.

Weinstein, 72 anos, sofre de leucemia mieloide crônica e está recebendo tratamento em uma prisão de Nova York, informaram a NBC News e a ABC News, que citaram fontes próximas do caso.

Juda Engelmayer, porta-voz do ex-produtor, afirmou que é "preocupante" que as questões de saúde de Weistein tenham virado "um assunto do debate público".