População da Ucrânia caiu em 10 milhões desde invasão russa, diz ONU

"A taxa de natalidade despencou e atualmente está em torno de um filho por mulher, que é uma das mais baixas do mundo", disse ela. É necessária uma taxa de fertilidade de 2,1 filhos por mulher para manter uma população estável.

A Ucrânia, que tinha uma população de mais de 50 milhões de habitantes quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, passou, como quase todos os seus vizinhos do Leste Europeu e da Ásia Central, por um grave declínio populacional. Em 2021, o último ano antes da invasão em grande escala da Rússia, a população era de cerca de 40 milhões.

Bauer disse que uma contabilidade precisa do impacto da guerra sobre a população da Ucrânia teria que esperar até o fim do conflito, quando um censo completo poderia finalmente ser realizado.

O impacto imediato foi em regiões que estavam praticamente despovoadas, vilarejos onde só restavam idosos e casais incapazes de constituir família, disse ela.

A Rússia, muito maior, com uma população de mais de 140 milhões de habitantes antes da guerra, também viu sua situação demográfica já terrível se deteriorar desde que invadiu a Ucrânia: registrou sua menor taxa de natalidade desde 1999 nos primeiros seis meses deste ano, um nível que até mesmo o Kremlin descreveu como "catastrófico".

A maior parte do declínio da população ucraniana foi causada pelos 6,7 milhões de refugiados que agora vivem no exterior, principalmente na Europa. As mortes na guerra também foram um fator.