Inteligência Artificial já é uma realidade em ficções televisivas

"Os dois atores concordaram (incluindo o que dava a réplica). Foi realmente incrível, fizemos isso rapidamente. Foi barato e eficiente, a diferença não foi vista na tela", detalha.

Um exemplo assombroso foi apresentado por Emily Golden, responsável pelo crescimento em Marketing da Runway, uma empresa de IA que trabalha com os estúdios de Hollywood. Era um anúncio publicitário com primeiros planos muito realistas do boxeador Anthony Joshua. No entanto, ele não estava disponível porque "treinava para uma luta", relata.

"O único papel de Anthony Joshua foi aprová-lo no final", destaca.

O resultado foi uma redução de "50% do tempo de produção e uma diminuição do orçamento", destaca.

A IA também permite acrescentar, como explica a especialista, uma tomada de drone ao final da montagem, sem a necessidade de voltar ao local de filmagem. "Inclusive uma tomada rudimentar durante o reconhecimento prévio à filmagem pode servir como base", comenta Golden.

A IA intervém no trabalho invisível, antes ou depois das filmagens. Serve para "otimizar o planejamento e as sequências de filmagem, quando já enfrentamos enormes restrições de disponibilidade de atores, decorações, etc., com várias filmagens em uma mesma região, o que implica em muitas variáveis para que uma única pessoa as gerencie", descreve Carpentier.