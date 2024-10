Ex-deputada Manuela d'Ávila anuncia saída do PCdoB após 23 anos

Sua insatisfação com a esquerda não é recente. Em 2022, desistiu de se candidatar ao Senado em razão da "desunião da esquerda" no Rio Grande do Sul.

Vice de Haddad em 2018

Manuela, 43, iniciou a carreira política da UNE (União Nacional dos Estudantes). Ela se filiou ao PCdoB em 2001. Em 2004, aos 23 anos, foi eleita a vereadora mais jovem de Porto Alegre. Em 2006, foi eleita deputada federal, cargo para o qual foi reeleita na eleição seguinte. Depois, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

A também jornalista e empresária foi candidata a vice-presidente em 2018 na chapa encabeçada por Fernando Haddad (PT). Naquele ano, Lula (PT) estava preso após condenação na Lava Jato e teve a candidatura barrada pelo TSE. Jair Bolsonaro (então PSL, hoje PL) foi eleito, e a chapa Haddad-Manuela ficou em segundo lugar na disputa.

Manuela perdeu as três vezes em que tentou se eleger prefeita de Porto Alegre. Em 2020 foi mais longe: chegou ao segundo turno contra o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB). Naquela eleição, foi vítima de violência política, quando sua filha, Laura, recebeu ameaças. Em 2022, desabafou após nova perseguição. "Ser uma mulher pública no Brasil é ser ameaçada permanentemente. É conviver com a ameaça de estupro como correção pela coragem, com a ameaça de morte como silenciador", escreveu em uma rede social.