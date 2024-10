Segundo EUA, Israel admite 'seriedade' das ameaças de Washington sobre ajuda a Gaza

As autoridades israelenses são conscientes da "seriedade" da ameaça americana de vincular a continuidade da ajuda a Israel ao aumento da ajuda humanitária a Gaza, assegurou, nesta terça-feira (22), um alto funcionário americano.

Elas "reconhecem a seriedade com que temos expressado nossa preocupação com a situação atual e se comprometeram a responder a ela e agir segundo as demandas", disse o funcionário após uma reunião entre o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, com outros dirigentes israelenses em Jerusalém e Tel Aviv.

