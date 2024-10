Pesquisa Atlas em Goiânia: Sandro Mabel tem 50,7% e Fred Rodrigues 46,6% no 2º turno

Pesquisa Atlas divulgada nesta terça-feira, 22, mostra o ex-deputado federal Sandro Mabel (União) com 50,7% e o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL-GO) com 46,6% na disputa pelo segundo turno das eleições municipais em Goiânia. O eleitorado que indica não saber em quem votar representa 1.1% e os votos brancos ou nulos 1,6%.

A pesquisa também aponta que Rodrigues e Mabel são visto de forma positiva por 42% e 37% respectivamente. A percepção negativa se divide entre 41% para o candidato do PL e 31% para o do União Brasil.

O atual prefeito Rogério Cruz (Solidariedade) possui uma imagem negativa para 81%. Por outro lado, o governador Ronaldo Caiado (União) é visto de maneira positiva por 61%, enquanto outros 28% dizem ter uma percepção neutra sobre ele.

A pesquisa mostra ainda que 89% do eleitorado desaprova o desempenho de Cruz. Já outros dizem aprovar 70% o governador.

A Atlas entrevistou 1.603 eleitores com idade acima de 16 anos. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o registro GO-05457/2024.