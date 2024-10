Colômbia pedirá à Venezuela confirmar se líder guerrilheiro Iván Márquez está morto

O líder guerrilheiro participou em Havana das conversas prévias ao tratado de 2016 que desmobilizou o grosso das Farc.

Por um curto período, ele voltou à vida civil e foi eleito senador, até que, em agosto de 2019, tornou público seu retorno à clandestinidade.

A volta às armas de Márquez representou um duro golpe contra o processo de paz que reintegrou milhares de rebeldes da então maior guerrilha das Américas à vida civil.

Petro, o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia, tenta desativar o conflito armado de seis décadas dialogando com as guerrilhas e algumas das organizações criminosas mais poderosas do país.

Mas o processo teve reveses como o rompimento dos diálogos com o Exército de Libertação Nacional (ELN) ou o abandono das negociações de uma importante facção do Estado-Maior Central (EMC), outro grupo dissidente das Farc, comandado por Iván Mordisco.

