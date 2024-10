Kamala considera Trump um fascista 'cada vez mais desequilibrado'

Trump fez campanha em outro estado-chave, a Geórgia, onde repetiu sua retórica anti-imigrante, citando casos de crimes juvenis atribuídos a imigrantes e queixando-se do número de estrangeiros em situação irregular que chegam às cidades americanas.

"Eles têm que ir embora. Sinto muito. Ninguém pode sobreviver" com essa quantidade de imigrantes, disse Trump em um comício, voltando a prometer que, para acelerar as expulsões dos grupos criminosos Trem de Aragua e MS-13, invocará uma lei de 1798.

Cerca de 26 milhões de americanos já votaram antecipadamente por correio ou presencialmente nas eleições presidenciais, que estão bastante acirradas e demonstram um empate técnico.

Kamala participará amanhã em Atlanta, Geórgia, do seu primeiro ato de campanha com o ex-presidente Barack Obama, e contará com o cantor de rock Bruce Springsteen. No sábado, fará campanha com Michelle Obama, no Michigan.

