Mais de 200 torcedores do Peñarol são detidos no Rio por distúrbios antes da semifinal da Libertadores

Mais de 200 torcedores do Peñarol foram detidos nesta quarta-feira (23), no Rio de Janeiro, em confronto com a polícia horas antes do jogo entre a equipe uruguaia e o Botafogo pela semifinal da Copa Libertadores, informaram as autoridades.

"Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos", escreveu na rede social X o governador do estado do Rio, Cláudio Castro.

